США отстали от России и Китая в производстве гиперзвуковых ракет
Около года назад Китай успешно провел испытания гиперзвукового планирующего летательного аппарата. Это оказалось большой неожиданностью для Пентагона и для всего мира.
Аппарат совершил кругосветное путешествие и приземлился практически у цели. Сенатор Ангус Кинг рассказал Fox News, что это очень всех напугало.
Для примера: время полета до Канзас-сити с таким аппаратом сокращается с 15-20 минут до 2-3 минут.
В Пентагоне посчитали, что эта технология способна обойти противоракетную оборону стоимостью в миллиарды долларов.
Гиперзвуковое оружие обладает высокой маневренностью, может менять курс в полете и оставаться незамеченным для различных систем.
Сенатор Кинг Ай-Мэн, который возглавляет подкомитет Сената по вооруженным силам по стратегическим силам, говорит, что США пока отстают от противников в этой сфере.
По его мнению, Китай не боится тестов, извлекает уроки из каждой неудачи. США считают, что нужно сразу сделать все правильно и безошибочно.
Недавно ВВС США успешно испытали у побережья Южной Калифорнии гиперзвуковую ракету, которая могла быть выпущена из-под крыла стратегического реактивного бомбардировщика B-52.
Опубликовано: Светлана Репина
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