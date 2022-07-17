США отстали от России и Китая в производстве гиперзвуковых ракет

Около года назад Китай успешно провел испытания гиперзвукового планирующего летательного аппарата. Это оказалось большой неожиданностью для Пентагона и для всего мира.

Аппарат совершил кругосветное путешествие и приземлился практически у цели. Сенатор Ангус Кинг рассказал Fox News, что это очень всех напугало.

Для примера: время полета до Канзас-сити с таким аппаратом сокращается с 15-20 минут до 2-3 минут.

В Пентагоне посчитали, что эта технология способна обойти противоракетную оборону стоимостью в миллиарды долларов.

Гиперзвуковое оружие обладает высокой маневренностью, может менять курс в полете и оставаться незамеченным для различных систем.

Сенатор Кинг Ай-Мэн, который возглавляет подкомитет Сената по вооруженным силам по стратегическим силам, говорит, что США пока отстают от противников в этой сфере.

По его мнению, Китай не боится тестов, извлекает уроки из каждой неудачи. США считают, что нужно сразу сделать все правильно и безошибочно.

Недавно ВВС США успешно испытали у побережья Южной Калифорнии гиперзвуковую ракету, которая могла быть выпущена из-под крыла стратегического реактивного бомбардировщика B-52.