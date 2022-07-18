Джилл Байден рассказала, с какими проблемами столкнулся ее муж во время своего президента

Во время выступления на сборе средств для Национального комитета Демократической партии США Джилл Байден рассказала, что ее муж столкнулся с некоторыми проблемами во время своего президентства.

Она отметила, что у Джо Байдена было очень много планов и надежд. Однако ему приходилось постоянно решать насущные вопросы.

Джилл Байден пояснила, что никто не думал о таком решении Верховного суда по поводу абортов, и никто не верил в подобное развитие событий.

По ее словам, насилие с применением огнестрельного орудия в стране было абсолютно ужасным. К тому же в США не ожидали вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Первая леди сказала, что скептики прогнозируют крах демократов на промежуточных выборах. Она также уточнила, что республиканцы держатся вместе, и демократической партии нужно больше работать.

За последнее время рейтинги Джо Байдена упали. 64% избирателей-демократов заявили, что они предпочитают другого кандидата в президенты 2024 года.

Согласно опросу, проведенному New York Times и Сиенским колледжем, Байдена поддерживают только 33% американцев. Лишь 13% из них считают, что страна движется в нужном направлении.

Проблемы Байдена включают не только ситуацию на Украине, но и негативную реакцию на эвакуацию военных из Афганистана, устойчиво высокую инфляцию.