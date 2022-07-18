Джилл Байден рассказала, с какими проблемами столкнулся ее муж во время своего президента
Во время выступления на сборе средств для Национального комитета Демократической партии США Джилл Байден рассказала, что ее муж столкнулся с некоторыми проблемами во время своего президентства.
Она отметила, что у Джо Байдена было очень много планов и надежд. Однако ему приходилось постоянно решать насущные вопросы.
Джилл Байден пояснила, что никто не думал о таком решении Верховного суда по поводу абортов, и никто не верил в подобное развитие событий.
По ее словам, насилие с применением огнестрельного орудия в стране было абсолютно ужасным. К тому же в США не ожидали вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Первая леди сказала, что скептики прогнозируют крах демократов на промежуточных выборах. Она также уточнила, что республиканцы держатся вместе, и демократической партии нужно больше работать.
За последнее время рейтинги Джо Байдена упали. 64% избирателей-демократов заявили, что они предпочитают другого кандидата в президенты 2024 года.
Согласно опросу, проведенному New York Times и Сиенским колледжем, Байдена поддерживают только 33% американцев. Лишь 13% из них считают, что страна движется в нужном направлении.
Проблемы Байдена включают не только ситуацию на Украине, но и негативную реакцию на эвакуацию военных из Афганистана, устойчиво высокую инфляцию.
Опубликовано: Светлана Репина
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