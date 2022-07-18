Белый дом сообщает, что россияне осматривали в Иране беспилотники, которые хотят купить

Администрация Джо Байдена опубликовала данные, согласно которым российские официальные лица за последнее время дважды побывали на аэродроме в центре Ирана.

В Белом доме сообщают, что россияне планируют купить иранские беспилотники и использовать их против Украины.

В подтверждении этой информации обнародованы спутниковые снимки. Они показывают, что российские официальные лица побывали на аэродроме Кашан 8 июня и 5 июля.

На снимках также видны две модели беспилотников, которые летают на данном аэродроме во время визита российской делегации.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что иранское правительство готовится предоставить России несколько сотен БПЛА, способных атаковать.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой отверг сообщения об экспорте иранских беспилотников в Россию, назвав их «безосновательными».

Амирабдоллахян подчеркнул, что Иран выступает против любых действий, которые могут привести к продолжению и усилению конфликтов.

Ранее Салливан говорил, что Иран готовится обучать российских военных использованию беспилотников и призывал весь мир обратить внимание на это.