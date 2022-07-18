The New York Times назвали главную силу, которая угрожает мировой экономике

В последнее время на мировую экономику один за другим обрушиваются кризисы. В мире усиливается страх перед рецессией, голодом, потерей рабочих мест, обвалом фондовых рынков.

Журналисты The New York Times считают, что за всем этим стоит сила, о которой уже практически перестали упоминать. Между тем она далеко не исчерпана. Речь идет о пандемии.

Крупнейшие экономики, включая США и Францию, представили свои последние данные об инфляции, показывающие, что цены на широкий спектр товаров росли в июне быстрее, чем когда-либо за четыре десятилетия.

В таких условиях центральные банки наверняка будут действовать еще агрессивнее, повышать процентные ставки для замедления роста цен.

Китай сообщил, что его экономика, вторая по величине в мире, выросла всего на 0,4% с апреля по июнь по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Такой показатель ставит под угрозу перспективы десятков стран, которые активно торгуют с Китаем, включая Соединенные Штаты.

Большинство вызовов, ослабляющих мировую экономику, были вызваны реакцией мира на распространение COVID-19 и сопутствующий ему экономический шок. Они усугубились ситуацией на Украине.

Пандемия побудила правительства вводить ограничения, чтобы ограничить ее распространение, препятствуя работе заводов. Она же заставила правительства от США до Европы выделить триллионы долларов на экстренные расходы, чтобы ограничить безработицу и банкротство.

На прошлой неделе МВФ сослался на более слабые потребительские расходы, что привело к снижению ожиданий экономического роста в этом году в США с 2,9% до 2,3%. Фонд предупредил, что избежать рецессии будет «все труднее».