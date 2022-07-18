Палата представителей США приняла законопроект о защите права на поездку для аборта

Палата представителей США приняла закон, который гарантирует право на пересечение границ штатов с целью сделать аборт. Это было сделано после того, как в ряде штатов приняли закон о запрете абортов.

Большинство в американской Палате представителей принадлежит демократам. За принятие закона проголосовали 223 человека, против – 205.

Между тем законопроект сталкивается с серьезными разногласиями в Сенате. Ранее аналогичный документ был заблокирован республиканцами.

После решения Верховного суда США об отмене конституционного права на аборты около 12 штатов под руководством республиканцев запретили аборты.

Некоторые их них пошли даже дальше. Так, в Миссури рассматривался законопроект, который разрешает гражданский иск против любого человека, который помогает женщине сделать аборт за пределами штата.

Автор законопроекта представитель Демократической партии Лиззи Флетчер заявила, что Конгресс обладает полномочиями и ответственностью для защиты людей от неконституционных решений.

Демократам необходимо как минимум 10 голосов республиканцев, чтобы продвигать большинство законов в Сенате.

На следующей неделе Палата представителей проголосует за законопроект, кодифицирующий право на доступ к противозачаточным средствам