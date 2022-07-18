В аэропорту Лас-Вегаса после столкновения разбились два самолёта
Управление гражданской авиацией США сообщило о крушении двух самолётов в аэропорту Северного Лас-Вегаса после столкновения.
В воскресенье, 17 июля 2022 года, телеканал Fox News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США сообщил о столкновении двух самолётов с пассажирами на борту в Северном Лас-Вегасе.
Согласно данным FAA столкновение произошло между самолётом Piper PA-46 и Cessna 172. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших в настоящее время выясняется компетентными органами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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