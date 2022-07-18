Власти Китая призвали банки продлевать кредиты на фоне отказа заемщиков выплачивать ипотеку
Китайские регулирующие органы призвали местные банки продлевать кредиты в сфере недвижимости, где для этого есть возможность.
Банкам также рекомендовано удовлетворять потребности застройщиков в финансировании. Такие мер власти принимают в попытке снять опасения, связанные с бойкотом ипотечных платежей по недостроенным домам.
Многие жители Китая прекратили выплачивать ипотечные кредиты, поскольку строительство многих объектов застопорилось.
Это усугубило кризис в сфере недвижимости, который и так уже повлиял на экономику. Инвесторы продают акции китайских банков и застройщиков.
Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) пообещала усилить координацию с другими регулирующими органами, чтобы гарантировать сдачу домов.
Для стабилизации сферы недвижимости CBIRC рекомендует банкам поддерживать приобретения в этой области и укреплять связь с ипотечными клиентами.
По информации наблюдательного органа, финансовые риски растут, однако находятся под контролем.
Правительство обещает принять меры для предотвращения рисков у мелких китайских кредиторов.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново в Брянской области России
BBC: британский наёмник попал в плен на территории ДНР
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга
Власти Китая призвали банки продлевать кредиты на фоне отказа заемщиков выплачивать ипотеку
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу