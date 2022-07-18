Власти Китая призвали банки продлевать кредиты на фоне отказа заемщиков выплачивать ипотеку

Китайские регулирующие органы призвали местные банки продлевать кредиты в сфере недвижимости, где для этого есть возможность.

Банкам также рекомендовано удовлетворять потребности застройщиков в финансировании. Такие мер власти принимают в попытке снять опасения, связанные с бойкотом ипотечных платежей по недостроенным домам.

Многие жители Китая прекратили выплачивать ипотечные кредиты, поскольку строительство многих объектов застопорилось.

Это усугубило кризис в сфере недвижимости, который и так уже повлиял на экономику. Инвесторы продают акции китайских банков и застройщиков.

Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) пообещала усилить координацию с другими регулирующими органами, чтобы гарантировать сдачу домов.

Для стабилизации сферы недвижимости CBIRC рекомендует банкам поддерживать приобретения в этой области и укреплять связь с ипотечными клиентами.

По информации наблюдательного органа, финансовые риски растут, однако находятся под контролем.

Правительство обещает принять меры для предотвращения рисков у мелких китайских кредиторов.