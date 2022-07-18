Агрономы рассказали, почему останавливается рост огурцов и как запустить его снова

Огурцы обычно дают хороший урожай, но при неправильном уходе могут доставить немало проблем. Одна из самых частых – приостановка роста культуры.

Огурцы любят тепло. При температуре воздуха ниже +13 градусов они останавливаются в росте. Чтобы защитить растения, можно поставить временные дуги и натянуть на них полиэтилен.

Замедление роста огурцов может быть связано с недостаточным поливом. В открытом грунте огурцы нужно поливать 2-3 раза в неделю, в дождливую погоду – реже. В теплице нужен ежедневный полив.

Растения прекращают развитие при недостатке азота. Их необходимо подкармливать специальными удобрениями или настоями коровяка, куриного помета, мочевины, крапивы.

Не будут хорошо расти огурцы, посаженные чересчур густо. Они затеняют друг друга, конкурируют за питательные вещества и воду.

Кусты нужно подвязывать, чтобы они росли вверх, не сплетались между собой и не загущали посадки.

Замедление роста возможно при наличии заболеваний. Такое случается при застое влаги или внесении инфекции в грунт вместе с удобрениями. Для профилактики стоит воспользоваться Фитоспорином.

Если огурцам не хватает света, они останавливаются в росте. Поэтому культуру нужно сажать на солнечных местах, хорошо защищенных от сквозняков и ветра.