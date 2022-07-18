Садоводы назвали самые необычные растения, которые можно посадить в огороде

На большинстве огородов можно встретить стандартный набор овощных культур. Но и для тех, кто хочет чего-то необычного, есть сразу несколько вариантов.

На своем огороде можно посадить пепино – дынную грушу. Кустарник приносит плоды с нежной мякотью, по вкусу похожие одновременно на огурец и дыню.

Мелотрия – это живописная лиана, которая дает небольшие плоды. С виду они похожи на огурцы и особенно хорошо подходят для маринования.

Клубни растения тоже можно есть, на вкус они схожи с редисом. Сама лиана выглядит очень красиво и украшает участок.

Фиолетовый картофель выращивают точно так же, как и обычный. Но корнеплоды сохраняют свой необыкновенный цвет при любом способе приготовления.

Земляничный шпинат – один из самых полезных овощей. В нем содержится огромное количество микроэлементов и аминокислот. Плодоносит такое растение до поздней осени.

Романеско – декоративная разновидность цветной капусты с необычным соцветием. Принципы выращивания у нее те же, зато вкус более нежный, с удивительным ореховым оттенком.

Помидоры спрут отличаются от других сортов значительной высотой – до 4 м. У него неограниченное количество побегов и очень вкусные плоды.