Садоводы назвали самые необычные растения, которые можно посадить в огороде
На большинстве огородов можно встретить стандартный набор овощных культур. Но и для тех, кто хочет чего-то необычного, есть сразу несколько вариантов.
На своем огороде можно посадить пепино – дынную грушу. Кустарник приносит плоды с нежной мякотью, по вкусу похожие одновременно на огурец и дыню.
Мелотрия – это живописная лиана, которая дает небольшие плоды. С виду они похожи на огурцы и особенно хорошо подходят для маринования.
Клубни растения тоже можно есть, на вкус они схожи с редисом. Сама лиана выглядит очень красиво и украшает участок.
Фиолетовый картофель выращивают точно так же, как и обычный. Но корнеплоды сохраняют свой необыкновенный цвет при любом способе приготовления.
Земляничный шпинат – один из самых полезных овощей. В нем содержится огромное количество микроэлементов и аминокислот. Плодоносит такое растение до поздней осени.
Романеско – декоративная разновидность цветной капусты с необычным соцветием. Принципы выращивания у нее те же, зато вкус более нежный, с удивительным ореховым оттенком.
Помидоры спрут отличаются от других сортов значительной высотой – до 4 м. У него неограниченное количество побегов и очень вкусные плоды.
Опубликовано: Светлана Репина
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