Супермодель Линда Евангелиста вернется на подиум, в свои 57 она все так же неотразима
Пережив неудачную пластическую операцию, после которой ее внешность изменилась не в лучшую сторону, Линда Евангелиста, наконец, снова решилась вернуться в модельный бизнес.
Знаменитая супермодель больше не прячется от публики. Она сумела все-таки примириться с поменявшейся внешностью и опять готова получать заслуженные комплименты от своих поклонников.
Линда впервые за долгое время после пластики, оборвавшей ее модельную карьеру, приняла участие в рекламной кампании в возрасте 57 лет.
Она снялась в кампейне модного бренда Fendi. Публика увидела свою любимицу в стильном образе: солнечные очки, пирамида из модных кепок на голове, а в руках брендовые сумки.
Линда также сообщила о намечающемся громком мероприятии в мире моды: 9 сентября в Нью-Йорке можно будет увидеть особый показ, подготовленный в честь 25-летия легендарной сумочки Baguette.
Будет ли канадская модель присутствовать на этом показе? Информация пока держится в секрете.
А пока многочисленные поклонники в соцсетях радостно комментируют возвращение своей любимицы - Линды Евангелисты:
"Ура, Линда снова с нами", "Невероятно рада за нее, она смогла снова полюбить себя", "А она все же красавица", "Ну наконец-то вышла из тени".
В 2017 году звезда подиума решилась на криолиполиз, чтобы улучшить свою внешность. Однако процедура прошла неудачно, и Линда сильно располнела.
С той поры супермодель не показывалась на публике и только недавно решила предстать перед поклонниками в измененном облике. Она по-прежнему великолепна и заслуживает восхищения.
Опубликовано: Храмова Оксана
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