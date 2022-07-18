Агрономы рассказали, какие подкормки нужны для хорошего урожая брокколи

На собственном огороде вполне реально вырастить такой полезный овощ, как брокколи. Но для хорошего роста и созревания богатого урожая растению нужны подкормки.

Перед посадкой в почву стоит внести перегной, особенно если она нес слишком плодородная. Под заделку также вносятся калимагнезия, суперфосфат, монофосфат калия.

После высадки рассады растение подкармливаются монофосфатом калия. При медленном росте используется калийная селитра.

Можно подкормить брокколи бором, а также молибдатом аммония. Если с осени в грунт вносилась органика, азотные удобрения в первую подкормку не включаются.

Если органической осенней подкормки не было, нужно внести в землю калиевую селитру с азотом.

Еще проще подкормить растение комплексным удобрением, которое содержит молибден, марганец, цинк, бор.

Частые и обильные подкормки могут навредить растению. Чаще всего удобрения требуются только на этапе формирования соцветий.

Нежелательно использовать хлорсодержащие составы. Еще одно правило – вносить органику в почву не позднее, чем за месяц до высадки рассады.