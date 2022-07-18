Фермеры объяснили, как правильно обрезать огурцы в теплице

Чтобы получить достойный урожай огурцов, с кустов необходимо удалять листья. Делается это очень аккуратно и по специальным правилам.

Обрезка нужна для того, чтобы растению хватило сил на образование плодов, а не на питание пасынков. После обрезки плоды приобретают правильную форму.

Такая процедура позволяет снизить риск заболеваний растений, улучшить степень их освещенности, увеличить вес плодов.

У огурцов, способных к самоопылению, срезают боковые отростки, пустоцветы, нижние соцветия, вялые и поврежденные листья.

У заболевших и ослабленных кустов удаляют пострадавшие листья, оставляя боковые отростки и 2-3 завязи. Нужно убрать листы, которые мешают доступу солнца.

Обрезку проводят, когда плети растения будут по 50 см длиной, а пасынки дорастут до 5 см. Когда куст вырастет на метр, его верхушку прищипывают.

Секатор или ножницы должны быть острыми и продезинфицированными. Молодые пасынки обрывают вручную.

После обрезки растениям нужна подкормка. Для этого используются составы с фосфором, калием и азотом.