Садоводы рассказали, как вырастить роскошные хризантемы

Количество сортов хризантем исчисляется тысячами. Они различаются цветом и формой соцветий, прекрасно растут даже в суровом климате, при соблюдении нескольких несложных правил.

Семена хризантем сажают в открытый грунт в апреле-мае, когда уже нет угрозы заморозков. Можно купить маточники или черенки чтобы упростить себе задачу.

Для посадки потребуется ямка глубиной 35-40 см и около 30 см в диаметре. Больше всего этим цветам подходят легкие почвы. Для лучшего роста можно внести в яму компост, фосфорные и калийные удобрения, древесную золу.

Сажать хризантемы нужно на хорошо освещенных местах, они плохо переносят недостаток солнечного света. В затенении цветы будут бледными и немногочисленными.

Нежелательно, чтобы рядом были деревья и высокие кустарники. Чтоб куст получился пышным, а цветов на нем было много, на ранней стадии роста верхнюю часть побегов прищипывают после пятого или шестого листа.

В период вегетации важно следить за регулярностью полива. Из подкормок подойдут калийные, фосфорные, азотные минеральные составы.

Все удобрения вносятся в грунт после полива растений. Они должны попадать только в почву, но не на листья, чтобы не случился ожог.

У высокорослых сортов стебли подвязывают. В конце вегетационного периода наземная часть хризантем срезается, растение присыпают опилками и торфом, чтобы оно спокойно пережило зиму.