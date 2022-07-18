Садоводы рассказали, как вырастить роскошные хризантемы
Количество сортов хризантем исчисляется тысячами. Они различаются цветом и формой соцветий, прекрасно растут даже в суровом климате, при соблюдении нескольких несложных правил.
Семена хризантем сажают в открытый грунт в апреле-мае, когда уже нет угрозы заморозков. Можно купить маточники или черенки чтобы упростить себе задачу.
Для посадки потребуется ямка глубиной 35-40 см и около 30 см в диаметре. Больше всего этим цветам подходят легкие почвы. Для лучшего роста можно внести в яму компост, фосфорные и калийные удобрения, древесную золу.
Сажать хризантемы нужно на хорошо освещенных местах, они плохо переносят недостаток солнечного света. В затенении цветы будут бледными и немногочисленными.
Нежелательно, чтобы рядом были деревья и высокие кустарники. Чтоб куст получился пышным, а цветов на нем было много, на ранней стадии роста верхнюю часть побегов прищипывают после пятого или шестого листа.
В период вегетации важно следить за регулярностью полива. Из подкормок подойдут калийные, фосфорные, азотные минеральные составы.
Все удобрения вносятся в грунт после полива растений. Они должны попадать только в почву, но не на листья, чтобы не случился ожог.
У высокорослых сортов стебли подвязывают. В конце вегетационного периода наземная часть хризантем срезается, растение присыпают опилками и торфом, чтобы оно спокойно пережило зиму.
Опубликовано: Светлана Репина
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