Огородники рассказали, какие необычные пряные растения стоит сажать в огороде
Помимо привычных петрушки и укропа, в своем огороде можно посадить пряные растения, которых точно не будет у соседей.
Например, можно выращивать огуречную траву – растение с освещающим изысканным ароматом листьев, по запаху напоминающие огурец.
Семена высаживают в грунт в мае, лучше всего на затененном участке. Черешки можно добавлять к жареному мясу, в первые блюда и салаты.
Душистая рута обладает хорошими декоративными свойствами и вкусовыми качествами. Ей подойдет солнечное место и хорошее увлажнение.
Листья руты добавляют в чай и консервацию, в блюда из рыбы и мяса. Единственный нюанс – к концу лета зелень становится ядовитой, поэтому собирать ее нужно раньше.
Любисток – это трава с ярко выраженным островато-сладким вкусом. Растение хорошо себя чувствует в любых условиях и не требует особого ухода.
Листья любистока незаменимы в приготовлении маринадов, напитков, салатов, мясных блюд. Из них можно делать даже сладости.
Огородный портулак многие считают сорняком, а на самом деле это полезная огородная культура. Ее листья и стебли можно мариновать с овощами, жарить с мясом или добавлять в острые супы.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Агрономы объяснили, как и зачем выращивать микрозелень
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга
Марбургский вирус уже убил двух человек: в Гане подтвердили случаи заражения
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу