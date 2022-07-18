Огородники рассказали, какие необычные пряные растения стоит сажать в огороде

Помимо привычных петрушки и укропа, в своем огороде можно посадить пряные растения, которых точно не будет у соседей.

Например, можно выращивать огуречную траву – растение с освещающим изысканным ароматом листьев, по запаху напоминающие огурец.

Семена высаживают в грунт в мае, лучше всего на затененном участке. Черешки можно добавлять к жареному мясу, в первые блюда и салаты.

Душистая рута обладает хорошими декоративными свойствами и вкусовыми качествами. Ей подойдет солнечное место и хорошее увлажнение.

Листья руты добавляют в чай и консервацию, в блюда из рыбы и мяса. Единственный нюанс – к концу лета зелень становится ядовитой, поэтому собирать ее нужно раньше.

Любисток – это трава с ярко выраженным островато-сладким вкусом. Растение хорошо себя чувствует в любых условиях и не требует особого ухода.

Листья любистока незаменимы в приготовлении маринадов, напитков, салатов, мясных блюд. Из них можно делать даже сладости.

Огородный портулак многие считают сорняком, а на самом деле это полезная огородная культура. Ее листья и стебли можно мариновать с овощами, жарить с мясом или добавлять в острые супы.