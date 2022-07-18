Марбургский вирус уже убил двух человек: в Гане подтвердили случаи заражения

В Гане получено официальное подтвреждение двух случаев заражения смертельно опасным вирусом. Оба пациента никак не связаны между собой и были инфицирвоаны из разных источников.

Сначала ВОЗ предоставила предварительную информацию о потенциальных новых случаях инфицирования Марбургским вирусом, которые были зафиксированы в начале июля в южном регионе Ашанти в Гане.

У пациентов обнаружились следующие симптомы: лихорадка, тошнота, рвота, диарея. Два случая заражения не имели между собой никакой связи.

Инфицированных не удалось спасти, оба человека скончались.

После проведения необходимых исследований был окончательно установлен и официально подтвержден факт заражения именно редким Марбургским вирусом.

Заболевание, согласно статистике, в 50% случаев заканчивается летальным исходом.