Марбургский вирус уже убил двух человек: в Гане подтвердили случаи заражения

В Гане получено официальное подтвреждение двух случаев заражения смертельно опасным вирусом. Оба пациента никак не связаны между собой и были инфицирвоаны из разных источников.

Сначала ВОЗ предоставила предварительную информацию о потенциальных новых случаях инфицирования Марбургским вирусом, которые были зафиксированы в начале июля в южном регионе Ашанти в Гане.

У пациентов обнаружились следующие симптомы: лихорадка, тошнота, рвота, диарея. Два случая заражения не имели между собой никакой связи.

Инфицированных не удалось спасти, оба человека скончались.

После проведения необходимых исследований был окончательно установлен и официально подтвержден факт заражения именно редким Марбургским вирусом.

Заболевание, согласно статистике, в 50% случаев заканчивается летальным исходом.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 