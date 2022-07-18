Марбургский вирус уже убил двух человек: в Гане подтвердили случаи заражения
В Гане получено официальное подтвреждение двух случаев заражения смертельно опасным вирусом. Оба пациента никак не связаны между собой и были инфицирвоаны из разных источников.
Сначала ВОЗ предоставила предварительную информацию о потенциальных новых случаях инфицирования Марбургским вирусом, которые были зафиксированы в начале июля в южном регионе Ашанти в Гане.
У пациентов обнаружились следующие симптомы: лихорадка, тошнота, рвота, диарея. Два случая заражения не имели между собой никакой связи.
Инфицированных не удалось спасти, оба человека скончались.
После проведения необходимых исследований был окончательно установлен и официально подтвержден факт заражения именно редким Марбургским вирусом.
Заболевание, согласно статистике, в 50% случаев заканчивается летальным исходом.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Агрономы объяснили, как и зачем выращивать микрозелень
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга
Марбургский вирус уже убил двух человек: в Гане подтвердили случаи заражения
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу