Агрономы объяснили, как и зачем выращивать микрозелень
Микрозелень – отличное средство для восполнения дефицита витаминов. Так называют маленькие растения, которые образуют только два первых листа.
Считается, что на этом этапе растение содержит максимальное количество питательных веществ и витаминов, причем все они прекрасно усваиваются организмом.
У микрозелени минимальная калорийность, она подходит для вегетарианцев и поклонников здорового питания.
Микрозелень можно использовать как приправу практически к любым блюдам: супам, бутербродам, мясу и другим. Ее добавляют в десерты и коктейли, в салаты.
На микрозелень можно выращивать злаковые и бобовые культуры, салатные и дикие травы. Все они хорошо растут на любом грунте.
Микрозелень выращивают в емкостях, например, контейнерах. На дно насыпается небольшой слой земли, ее нужно опрыскать водой.
Сверху кладут семена не слишком близко друг к другу, затем – еще один небольшой слой грунта. Земля слегка утрамбовывается, контейнер накрывают крышкой и ставят в темное теплое место.
Через 2-3 дня появляются всходы, и пленку снимают. Емкости нужно поворачивать к окну разными сторонами, а растения периодически поливать.
Опубликовано: Светлана Репина
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Агрономы объяснили, как и зачем выращивать микрозелень
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