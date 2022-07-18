Агрономы объяснили, как и зачем выращивать микрозелень

Микрозелень – отличное средство для восполнения дефицита витаминов. Так называют маленькие растения, которые образуют только два первых листа.

Считается, что на этом этапе растение содержит максимальное количество питательных веществ и витаминов, причем все они прекрасно усваиваются организмом.

У микрозелени минимальная калорийность, она подходит для вегетарианцев и поклонников здорового питания.

Микрозелень можно использовать как приправу практически к любым блюдам: супам, бутербродам, мясу и другим. Ее добавляют в десерты и коктейли, в салаты.

На микрозелень можно выращивать злаковые и бобовые культуры, салатные и дикие травы. Все они хорошо растут на любом грунте.

Микрозелень выращивают в емкостях, например, контейнерах. На дно насыпается небольшой слой земли, ее нужно опрыскать водой.

Сверху кладут семена не слишком близко друг к другу, затем – еще один небольшой слой грунта. Земля слегка утрамбовывается, контейнер накрывают крышкой и ставят в темное теплое место.

Через 2-3 дня появляются всходы, и пленку снимают. Емкости нужно поворачивать к окну разными сторонами, а растения периодически поливать.

