Фермеры рассказали, как правильно выращивать рукколу на своем участке

Руккола – это растение семейства капустных, но оно больше напоминает листовой салат. У нее пряный вкус и ореховыми нотками и очень богатый состав.

Для рукколы нужно подобрать хорошо освещенный участок, но без прямых солнечных лучей. Растение предпочитает рыхлую плодородную землю.

Рукколу не сажают на грядки, где до нее росли любые капустные, а вот бобовые и астровые прекрасно подойдут в качестве предшественников.

После посадки нужно регулярно проводить прополку, чтобы сорняки не отбирали питание и воду у растения. Грунт нужно рыхлить, чтобы к корням поступал воздух.

Поливать рукколу нужно по мере высыхания почвы. В жаркие дни потребуется ежедневный утренний и вечерний полив.

Растение нечасто болеет, но профилактически меры никогда не помешают. Например, в холодные ночи нужно накрывать посадки пленкой, чтобы спасти их от хлороза.

Среди вредителей чаще всего встречается крестовидная блошка. От нее можно избавиться с помощью табачной настойки с жидким мылом или раствора одуванчиков.

От капустной моли, повреждающей листья, подойдут биологические препарат, например, Битоксибациллин или Фитоверм.