TMZ: актёр Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились
Портал TMZ сообщил, что звезда кинематографа Бен Аффлек и известная певица Дженнифер Лопес поженились.
Новостное агентство TMZ сообщает, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в округе Клак штата Невада, в который входил популярный среди туристов город Лас-Вегас. Технически данное место могло стать платформой для бракосочетания звёздной пары.
Впервые Бен Аффлек и Дженнифер Лопес совершили помолвку в 2002 году, расставшись спустя два года. Год назад пара неожиданно для всех вновь сошлась.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Агрономы объяснили, как и зачем выращивать микрозелень
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга
Марбургский вирус уже убил двух человек: в Гане подтвердили случаи заражения
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу