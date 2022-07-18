TMZ: актёр Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились

Портал TMZ сообщил, что звезда кинематографа Бен Аффлек и известная певица Дженнифер Лопес поженились.

Новостное агентство TMZ сообщает, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в округе Клак штата Невада, в который входил популярный среди туристов город Лас-Вегас. Технически данное место могло стать платформой для бракосочетания звёздной пары.

Впервые Бен Аффлек и Дженнифер Лопес совершили помолвку в 2002 году, расставшись спустя два года. Год назад пара неожиданно для всех вновь сошлась.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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