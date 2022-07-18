Агрономы объяснили, зачем оставлять в земле корни капусты и помидоров
После сбора урожая с грядок обычно убирают все остатки растений. Для улучшения состояния почвы можно высадить сидераты или оставить в грунте корни помидорных кустов и капустные кочерыжки.
Плодородие почвы напрямую зависит от ее минерального и органического состава. Последний включает вещество, которое образуется после перегнивания растений – гумус.
Если корни капусты и томатов остались в земле, к весне они превращаются в перегной и улучшают состав почвы.
Остатки растений привлекают дождевых червей, которые рыхлят землю, делают ее более воздушной и насыщенной кислородом.
Для этих целей можно использовать не только корни капусты, но и ее листья, которые просто раскладывают по участку. Но они должны быть полностью здоровыми.
Если на листьях есть следы повреждения насекомыми-вредителями или болезнями, их нужно уничтожить. Лучше всего сжечь такие остатки.
По тем же причинам в грунте можно оставлять и корни помидоров, предварительно проверив кусты на предмет признаков болезней и присутствия вредителей.
Наземную часть кустов срезают секатором, измельчают и оставляют на тех же грядках. Желательно после этого обработать грунт ЭМ-препаратами, чтобы процесс перегнивания шел быстрее.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Агрономы объяснили, как и зачем выращивать микрозелень
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга
Марбургский вирус уже убил двух человек: в Гане подтвердили случаи заражения
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу