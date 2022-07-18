Агрономы объяснили, зачем оставлять в земле корни капусты и помидоров

После сбора урожая с грядок обычно убирают все остатки растений. Для улучшения состояния почвы можно высадить сидераты или оставить в грунте корни помидорных кустов и капустные кочерыжки.

Плодородие почвы напрямую зависит от ее минерального и органического состава. Последний включает вещество, которое образуется после перегнивания растений – гумус.

Если корни капусты и томатов остались в земле, к весне они превращаются в перегной и улучшают состав почвы. 

Остатки растений привлекают дождевых червей, которые рыхлят землю, делают ее более воздушной и насыщенной кислородом.

Для этих целей можно использовать не только корни капусты, но и ее листья, которые просто раскладывают по участку. Но они должны быть полностью здоровыми. 

Если на листьях есть следы повреждения насекомыми-вредителями или болезнями, их нужно уничтожить. Лучше всего сжечь такие остатки. 

По тем же причинам в грунте можно оставлять и корни помидоров, предварительно проверив кусты на предмет признаков болезней и присутствия вредителей. 

Наземную часть кустов  срезают секатором, измельчают и оставляют на тех же грядках. Желательно после этого обработать грунт ЭМ-препаратами, чтобы процесс перегнивания шел быстрее.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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