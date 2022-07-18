МИД Китая: Пекин не будет сидеть сложа руки во время конфликта на Украине

Министр иностранных дел КНР Ван И утверждает, что Китай не будет оставаться в стороне во время вооружённого конфликта на территории Украины.

18 июля глава Министерства иностранных дел Китая Ван И провёл плановую телефонную беседу с коллегий из Венгрии Петером Сийярто. В разговоре И признал, что Китай не входит в число государств, которые прямым образом вовлечены в военный украинский кризис.

Вместе с тем Ван И отметил, что Китай не станет сидеть сложа руки, наблюдая за военными действиями на Украине. По словам политика, китайское правительству будет и дальше продвигать идею мирных переговоров между Украиной и Россией.