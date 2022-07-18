МИД Китая: Пекин не будет сидеть сложа руки во время конфликта на Украине
Министр иностранных дел КНР Ван И утверждает, что Китай не будет оставаться в стороне во время вооружённого конфликта на территории Украины.
18 июля глава Министерства иностранных дел Китая Ван И провёл плановую телефонную беседу с коллегий из Венгрии Петером Сийярто. В разговоре И признал, что Китай не входит в число государств, которые прямым образом вовлечены в военный украинский кризис.
Вместе с тем Ван И отметил, что Китай не станет сидеть сложа руки, наблюдая за военными действиями на Украине. По словам политика, китайское правительству будет и дальше продвигать идею мирных переговоров между Украиной и Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Агрономы объяснили, как и зачем выращивать микрозелень
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга
Марбургский вирус уже убил двух человек: в Гане подтвердили случаи заражения
Шойгу приказал наступать по всем фронтам Украины для прекращения ударов по Донбассу