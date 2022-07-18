Аномальная жара в Испании за неделю унесла жизни 360 человек
Жаркая погода пришла в страну 10 июля, самый пик был зафиксирован 15 июля. Именно в этот день жара стала причиной смерти 123 человек.
Пережить страшную жару испанцам и туристам помогают кондиционеры. Однако подобный вариант решения проблемы для многих жителей испании стал уже роскошью. Цены на электричество очень возросли в последнее время.
Синоптики предупреждают: сильная жара продержится в Испании еще несколько дней. Медики и службы экстренной помощи настоятельно рекомендуют людям быть осторожными и меньше бывать на солнце.
Как сообщает статистика, в прошлом году в Испании зафиксировано 1298 смертей по причине экстремальной жары. С 2018 г. по 2020 г. было 1400 случаев смертельного исхода. Период 2015/2017 унес жизни свыше 2000 людей.
Рекордная отметка по числу жертв, умерших от жаркой погоды, была достигнута в Испании в 2003 году и составила 12 804 человек.
На сегодняшний день этот показатель заметно снизился и составляет 360 человек.
Опубликовано: Храмова Оксана
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