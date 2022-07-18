17 июля в Гомеле прошел сильный ливень: из затопленных автобусов людей эвакуировали на лодках

Марбургский вирус уже убил двух человек: в Гане подтвердили случаи заражения

В Гане получено официальное подтвреждение двух случаев заражения смертельно опасным вирусом. Оба пациента никак не связаны между собой и были инфицирвоаны из разных источников.

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