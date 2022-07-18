17 июля в Гомеле прошел сильный ливень: из затопленных автобусов людей эвакуировали на лодках

Дождь с крупным градом начался с самого утра. Некоторые улицы заполнились водой по колено.

На улице Интернациональной рейсовый автобус застрял в появившемся "озере" из дождевой воды.

Сюда прибыла бригада МЧС, чтобы помочь выбраться детям и пенсионерам из затопленных салонов общественного транспорта.

Людей до ближайшей "суши" вывозили на надувной лодке.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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