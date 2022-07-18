Шольц: в случае мира с Украиной на условиях РФ ни одна санкция ЕС не будет отменена

Олаф Шольц утверждает, что антироссийские санкции не будут отменены Евросоюзом, если подписание мирного договора с Украиной произойдёт на условиях России.

Немецкий канцлер Олаф Шольц дал интервью местному изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, где сообщил, что страны Европейского союза не станут снимать санкции с России, если Москва и Киев подпишут мирный договор, невыгодный для Украины.

По мнению Шольца, Россия может навязать Украине собственные условия мира, после чего страны-участницы Европейского союза не откажутся от антироссийских ограничительных мер.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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