Экс-командующий НАТО Ставридис предвидит окончание спецоперации через 4-6 месяцев
Бывший глава объединённых армий НАТО в Европе Джеймс Ставридис уверен, что российская спецоперация завершится через 4-6 месяцев.
Экс-главнокомандующий армиями НАТО в Европе Джеймс Ставридис уверен, что конфликт на Украине завершиться через 4-6 месяцев, поскольку ни одна из сторон не сможет выдержать большего срока боевых действий, которые уже идут с конца февраля текущего года.
По мнению Ставридиса, после завершения российской спецоперации Украина и РФ подпишут мирный договор. Далее между данными странами возникнет милитаризированная зона, а состояние враждебности между Киевом и Москвой сохранится, ввиду чего конфликт фактически будет заморожен.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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