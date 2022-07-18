Экс-командующий НАТО Ставридис предвидит окончание спецоперации через 4-6 месяцев

Бывший глава объединённых армий НАТО в Европе Джеймс Ставридис уверен, что российская спецоперация завершится через 4-6 месяцев.

Экс-главнокомандующий армиями НАТО в Европе Джеймс Ставридис уверен, что конфликт на Украине завершиться через 4-6 месяцев, поскольку ни одна из сторон не сможет выдержать большего срока боевых действий, которые уже идут с конца февраля текущего года.

По мнению Ставридиса, после завершения российской спецоперации Украина и РФ подпишут мирный договор. Далее между данными странами возникнет милитаризированная зона, а состояние враждебности между Киевом и Москвой сохранится, ввиду чего конфликт фактически будет заморожен.