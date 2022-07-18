Клишас: денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти Украины
Сенатор Совфеда Андрей Клишас заявил о неотвратимости денацификации всех органов власти на Украине.
18 июля сенатор Совета федерации России Андрей Клишас прокомментировал решение Владимира Зеленского отправить в отставку главу СБУ Кирилла Баканова и украинского Генпрокурора Ирину Венедиктову. По мнению Клишаса, денацификация надвигается на все органы власти Украины под руководством "хунты клоуна".
Примечательно, что Владимир Зеленский уволил Баканова по строгой статье, которая подразумевает, что уже бывший глава СБУ пренебрегал своими служебными полномочиями, ввиду чего допустил гибель граждан Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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