Киев не принял решение Канады по турбинам «Северного потока-1»

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об этом в воскресенье в телефонном разговоре премьер-министра Канады Джастину Трюдо.

Украинцы никогда не согласятся с решением Канады отправить турбины обратно в Германию «в нарушение режима санкций» против России, отметил Зеленский.

Владимир Зеленский резко раскритиковал это решение, посчитав его «неприемлемым».

«Это вопрос соблюдения санкций. Если сейчас есть нарушение, то вскоре появятся и другие», — добавил Зеленский, обвинив Россию в газовом шантаже и указав, что были и другие способы транспортировки российского газа в Европу.

Вице-премьер Канады Христя Фриланд, имеющая украинские корни, в субботу выступила в защиту канадской позиции, подчеркнув, что это было «правильное решение».

Оттава обосновывает свое решение необходимостью не ставить под угрозу энергоснабжение Европы и в частности Германии.