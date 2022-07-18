Киев не принял решение Канады по турбинам «Северного потока-1»

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об этом в воскресенье в телефонном разговоре премьер-министра Канады Джастину Трюдо.

Украинцы никогда не согласятся с решением Канады отправить турбины обратно в Германию «в нарушение режима санкций» против России, отметил Зеленский.
Владимир Зеленский резко раскритиковал это решение, посчитав его «неприемлемым».

«Это вопрос соблюдения санкций. Если сейчас есть нарушение, то вскоре появятся и другие», — добавил Зеленский, обвинив Россию в газовом шантаже и указав, что были и другие способы транспортировки российского газа в Европу.

Вице-премьер Канады Христя Фриланд, имеющая украинские корни, в субботу выступила в защиту канадской позиции, подчеркнув, что это было «правильное решение».

Оттава обосновывает свое решение необходимостью не ставить под угрозу энергоснабжение Европы и в частности Германии.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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