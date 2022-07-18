Трасс уже готова встретиться с президентом Путиным

Глава британской дипломатии сообщила о том, что готова для встречи с президентом России.

«Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия,

Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», — сказал Лиз Трас.

Отметим, что Трас стала одним из кандидатов на пост главы тори и премьер-министра Англии по голосованию в нижней палате парламента.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку после пати-гейта.