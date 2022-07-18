Трасс уже готова встретиться с президентом Путиным
Глава британской дипломатии сообщила о том, что готова для встречи с президентом России.
«Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия,
Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», — сказал Лиз Трас.
Отметим, что Трас стала одним из кандидатов на пост главы тори и премьер-министра Англии по голосованию в нижней палате парламента.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку после пати-гейта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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