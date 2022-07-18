Коротченко предложил €5 млн любому, кто «принесет голову» экс-президента Польши Валенсы

Выслать международный ордер на арест экс-президента Польши Леха Валенсы, назвать его нацистом, негодяем и €5 миллионов за его голову — такие фразы прозвучали в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Он повторяет лозунги Третьего Рейха", - подчеркнул военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее в интервью изданию Le Figaro бывший президент Польши Валенса заявил, что "население России не должно превышать 50 миллионов человек". Его слова широко комментируются в российских СМИ. В программе "60 минут" гости назвали Валенсу нацистом и негодяем.

"Прошу возбудить уголовное дело против человека, который де-факто повторяет лозунги, с которыми появился Третий Рейх, - о разделе и уничтожении России, сокращении населения до 50 миллионов. А остальным, видимо, предстоит стать рабами или угодить в печь крематория", - сказал Игорь Коротченко .

Он подчеркнул, что на Валенсу должен быть выдан международный ордер на арест .

"За покушение на целостность Российской Федерации, за разжигание геноцида. Подобное нельзя прощать", - добавил он.

"Ведущий программы Евгений Попов спросил, нужно ли похищать Валенсу.

"И почему бы нет"? — ответил один из гостей.

Коротченко предложил "за голову Валенсы 5 миллионов евро или долларов любому европейцу, который ее принесет".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова также прокомментировала интервью.

"Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса призвал к сокращению населения России до 50 миллионов человек. Он считает, что для достижения безопасности в мире Россию необходимо "расчленить". Аргументы в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило , который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененных мечтал "жить как в Польше", — написала она в Telegram.