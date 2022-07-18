Семь "смертных грехов" НАТО были названы китайскими СМИ
Ивэй Ван, директор Института международных отношений Китайского народного университета, в своей статье для издания People's Daily дал развернутый комментарий относительной деятельности НАТО и указал на семь «смертных грехов» данной организации.
В своей статье Ивэй Ван указал, что НАТО представляет собой огромную угрозу развитию мира. Аргументирую свою позицию. профессор указал на семь грехов Североатлантического альянса.
В первую очередь Ивэй выделил проявление расизма, характерного для НАТО. Так как члены Североатлантического альянса являются странами Запада, они всегда ставят интересы и приоритеты своей цивилизации выше других.
В качестве второго греха Профессор отметил, что НАТО подвержено излишней идеологизированности. Это связано с доминированием США внутри организации и восприятии американских ценностей как общемировых, - отмечает Ивэй Ван.
В-третьих, блок избирательно относиться к нормам международного права, а зачастую просто их игнорирует. В качестве примера профессор приводит решение о возможном вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.
Помимо этого, альянс проводит блоковую политику, тем самым рассекая мировое сообщество на друзей и врагов. А также продвигает "менталитет холодной войны" и отклоняется от изначальной задачи обеспечивать безопасность в мире, тем самым порождая ещё большую нестабильность в мире.
Блок НАТО был создан 4 апреля 1949 года, и первоначальной целью было заявлено укрепление стабильности и поддержание благосостояния стран-участниц - договора. Реальной же целью являлось отражение "советской угрозы". С развалом Восточного блока в целях альянса остались лишь коллективная оборона и безопасность на основе сотрудничества.
Опубликовано: Марчик Артём
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