Ивэй Ван, директор Института международных отношений Китайского народного университета, в своей статье для издания People's Daily дал развернутый комментарий относительной деятельности НАТО и указал на семь «смертных грехов» данной организации.

В своей статье Ивэй Ван указал, что НАТО представляет собой огромную угрозу развитию мира. Аргументирую свою позицию. профессор указал на семь грехов Североатлантического альянса.

В первую очередь Ивэй выделил проявление расизма, характерного для НАТО. Так как члены Североатлантического альянса являются странами Запада, они всегда ставят интересы и приоритеты своей цивилизации выше других.

В качестве второго греха Профессор отметил, что НАТО подвержено излишней идеологизированности. Это связано с доминированием США внутри организации и восприятии американских ценностей как общемировых, - отмечает Ивэй Ван.

В-третьих, блок избирательно относиться к нормам международного права, а зачастую просто их игнорирует. В качестве примера профессор приводит решение о возможном вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

Помимо этого, альянс проводит блоковую политику, тем самым рассекая мировое сообщество на друзей и врагов. А также продвигает "менталитет холодной войны" и отклоняется от изначальной задачи обеспечивать безопасность в мире, тем самым порождая ещё большую нестабильность в мире.

Блок НАТО был создан 4 апреля 1949 года, и первоначальной целью было заявлено укрепление стабильности и поддержание благосостояния стран-участниц - договора. Реальной же целью являлось отражение "советской угрозы". С развалом Восточного блока в целях альянса остались лишь коллективная оборона и безопасность на основе сотрудничества.