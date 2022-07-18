В Туркменистане заблокирован доступ ко всем зарубежным СМИ, включая российские
Туркменистан принял решение полностью заблокировать доступ своих граждан к информации из других источников, кроме национальных СМИ, пишет The Moscow Times.
Как сообщает туркменское радио "Азатлык", в последние дни в стране заблокированы сайты и мобильные приложения российских агентств и СМИ РИА Новости, ТАСС, РБК, ИноСМИ и российских телеканалов с информационными программами.
"Российские новости были последним, что можно было читать без VPN, теперь все заблокировано", - сообщают журналисты.
Независимые СМИ, все социальные сети, большинство мессенджеров и даже сайты иностранных банков и платежных систем заблокированы в стране годами.
Владельцы iPhone могут использовать свои телефоны только для звонков, потому что App Store заблокирован, нельзя даже обновить систему или какое-либо программное обеспечение.
Несколько дней назад в республике был заблокирован доступ к сервисам американской компании Cloudflare, что сделало недоступными многие сайты и остановилось около 70% туркменского интернета, сообщает сайт Turkmen.news.
Туркменистан считается одной из самых закрытых стран мира и традиционно занимает последнее место в рейтингах свободы прессы и интернета. Там вас могут арестовать за установку VPN-сервиса на телефон.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Мужчина открыл стрельбу из винтовки в торговом центре в американском Гринвуде, много жертв
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции
Коротченко предложил €5 млн любому, кто «принесет голову» экс-президента Польши Валенсы
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга