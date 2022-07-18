В Туркменистане заблокирован доступ ко всем зарубежным СМИ, включая российские

Туркменистан принял решение полностью заблокировать доступ своих граждан к информации из других источников, кроме национальных СМИ, пишет The Moscow Times.

Как сообщает туркменское радио "Азатлык", в последние дни в стране заблокированы сайты и мобильные приложения российских агентств и СМИ РИА Новости, ТАСС, РБК, ИноСМИ и российских телеканалов с информационными программами.

"Российские новости были последним, что можно было читать без VPN, теперь все заблокировано", - сообщают журналисты.

Независимые СМИ, все социальные сети, большинство мессенджеров и даже сайты иностранных банков и платежных систем заблокированы в стране годами.

Владельцы iPhone могут использовать свои телефоны только для звонков, потому что App Store заблокирован, нельзя даже обновить систему или какое-либо программное обеспечение.

Несколько дней назад в республике был заблокирован доступ к сервисам американской компании Cloudflare, что сделало недоступными многие сайты и остановилось около 70% туркменского интернета, сообщает сайт Turkmen.news.

Туркменистан считается одной из самых закрытых стран мира и традиционно занимает последнее место в рейтингах свободы прессы и интернета. Там вас могут арестовать за установку VPN-сервиса на телефон.