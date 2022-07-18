Эрдоган заявил, что обсудит с правительством решение вопроса с украинским зерном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит со своим правительством решение вопроса заблокированным с украинским зерном.
Президент Турции Тайип Эрдоган 18 июля заявил о подготовке дорожной карты, посвященной решению «зернового вопроса».
Накануне в Стамбуле военные делегации России, Украины и Турции совместно с делегацией ООН.
Глава минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что в Стамбуле будет сформирован координационный центр.
Представители России и Украины должны будут встретиться на следующей неделе по поводу зернового вопроса.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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