Эрдоган заявил, что обсудит с правительством решение вопроса с украинским зерном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит со своим правительством решение вопроса заблокированным с украинским зерном.

Президент Турции Тайип Эрдоган 18 июля заявил о подготовке дорожной карты, посвященной решению «зернового вопроса».

Накануне в Стамбуле военные делегации России, Украины и Турции совместно с делегацией ООН.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что в Стамбуле будет сформирован координационный центр.

Представители России и Украины должны будут встретиться на следующей неделе по поводу зернового вопроса.