Эрдоган заявил, что обсудит с правительством решение вопроса с украинским зерном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит со своим правительством решение вопроса заблокированным с украинским зерном.

Президент Турции Тайип Эрдоган 18 июля заявил о подготовке дорожной карты, посвященной решению «зернового вопроса».

Накануне в Стамбуле военные делегации России, Украины и Турции совместно с делегацией ООН.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что в Стамбуле будет сформирован координационный центр.

Представители России и Украины должны будут встретиться на следующей неделе по поводу зернового вопроса.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 