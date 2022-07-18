Владельцы танкеров в Европе увеличивают перевозки российской нефти из-за приближающихся санкций

Владельцы нефтяных танкеров в Европе в данный момент наращивают поставки «черного золота» из России из-за приближающихся рестрикций.

Издание The Wall Street Journal 18 июля заявило, что европейские морские перевозчики стремятся увеличить поставки российской нефти до максимума перед вступлением в силу санкций ЕС в декабре.

Также издание пишет, что многие компании судовладельцев опасаются работать с российскими партнерами из-за риска попасть в «черный список».

Lloyd's List Intelligence приводит данные о том, что в апреле и мае 2022 года греческие судовладельцы 151 раз заходили в российские порты.

Это практически в два раза больше по сравнению с 89 заходами в тот же период в 2021 году.