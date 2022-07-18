Медведев заявил, что для Киева наступит «судный день» в случае уничтожения Крымского моста
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег Киев от планов уничтожить Крымский мост.
Бывший президент России Дмитрий Медведев 18 июля заявил, что при уничтожении Крымского моста со стороны ВСУ для Киева наступит «судный день».
Этот день, говорит Медведев, будет «очень быстрым» и тяжелым.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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