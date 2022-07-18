«Сбер» создаст аналог приложения TikTok
«Сбер» заявил о планах запустить две новые социальные сети, одна из которых будет аналогом приложения TikTok.
Издание «Ведомости» 18 июля сообщило, что дочерняя компания «Сбера» «Сберинтертейнмент» готовит к выпуску две новые социальные сети.
Одна из них будет аналогом китайского приложения TikTok с короткими вертикальными роликами. Она будет должна появиться в сентябре 2022 года.
Второй соцсетью будет «Панч» для создания и продвижения музыкального контента. Обе соцсети находятся на стадии бета-теста.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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