«Сбер» создаст аналог приложения TikTok

«Сбер» заявил о планах запустить две новые социальные сети, одна из которых будет аналогом приложения TikTok.

Издание «Ведомости» 18 июля сообщило, что дочерняя компания «Сбера» «Сберинтертейнмент» готовит к выпуску две новые социальные сети.

Одна из них будет аналогом китайского приложения TikTok с короткими вертикальными роликами. Она будет должна появиться в сентябре 2022 года.

Второй соцсетью будет «Панч» для создания и продвижения музыкального контента. Обе соцсети находятся на стадии бета-теста.