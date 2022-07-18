Песков заявил, что санкции являются платой России и Ирана за суверенитет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал санкции, которые были наложены на Россию и Иран.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 18 июля рассказал, как стоит воспринимать санкции.

Он заявил, что санкции против России и Ирана являются ценой, которую эти страны платят за свою независимость.