Песков заявил, что санкции являются платой России и Ирана за суверенитет
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал санкции, которые были наложены на Россию и Иран.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 18 июля рассказал, как стоит воспринимать санкции.
Он заявил, что санкции против России и Ирана являются ценой, которую эти страны платят за свою независимость.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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