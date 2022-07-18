Лолита встала на сторону Пугачёвой, которая покинула Россию

Известная в России певица Лолита Милявская поддержала Примадонну, ясно дав понять, что Алла Борисовна - неприкасаемая персона и ей позволено то, чего не простят другим знаменитостям.

Российская исполнительница Лолита Милявская во время своего выступления на крыше клуба Gipsy высказала своё мнение по поводу уехавшей за рубеж Аллы Пугачевой.

Примечательно, что Милявская представила на суд зрителей на концерте не только свои композиции. Артистка поддержала самую известную в РФ певицу, исполнив одну из самых популярных песен Аллы Борисовны "Не делайте мне больно, господа", которая наполнена особым смыслом.

Есть такая женщина. Без нее мы не были бы свободны на сцене. Ну что - из великой Аллы.

Пугачева с мужем Максимом Галкиным покинули родное государство после начала спецоперации. Сначала они несколько месяцев жили в Израиле, после переместились в Юрмалу. По дороге в Латвию Пугачёва навестила Москву.

Отметим, что никаких резких высказываний в адрес родины, российских властей, жителей РФ Алла Борисовна себе не позволяла. Галкин в этом плане отличился.

Сама Милявская встала на сторону России. Когда украинцы её стали называть предательницей, та заметила, что Украина предала её раньше. Въезд певице был запрещён на целых 6 лет.

Исполнительница не могла посетить пожилую мать и дочь с особенностями развития в Киеве ещё до спецоперации.