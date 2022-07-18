Жители Мексики, посетившие концерт, самое пристальное внимание уделили мужчине на сцене, игравшему на трубе
Щёки трубача во время концерта надувались как воздушный шар. Всех увлекло, как необычно музыкальный незнакомец управляется с инструментом.
Каждый раз, когда ему надо извлечь из трубы звуки, он так сильно надувает щёки, что они напоминают воздушный шар.
Даже становится страшно, как бы всё это не лопнуло.
Зрители посмеялись над забавными кадрами и отметили, что трубач так хорош, что хотелось бы, чтобы он побольше играл и поменьше приплясывал.
Опубликовано: Антон Райт
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