Выпускник Университета Глостершира в Англии пришёл на церемонию вручения дипломов, одевшись в мешки для мусора
Перед Уиллом Рэдфордом, выпускником Университета Глостершира (Англия), встала проблема.
Молодой человек, который должен был явиться на торжественную церемонию и получить диплом по фотографии, не нашёл лишние 246 фунтов, чтобы взять напрокат традиционную мантию.
Пришлось Уиллу эпатировать преподавателей и других выпускников, явившись на мероприятие в наряде, сделанном из мешков для мусора.
Мужчина выглядел так необычно и эффектно, что некоторые отметили — это куда оригинальнее, чем сама мантия.
Художник Питер Эдвардс, который присутствовал на церемонии и помогал вручать дипломы, в своей заключительной речи заявил, что хотел бы похвалить великолепную задумку «парня в мешках».
Опубликовано: Игнат Ветров
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Нигерия может вступить в БРИКС, сообщил посол в России
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции
Лолита встала на сторону Пугачёвой, которая покинула Россию
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга