Выпускник Университета Глостершира в Англии пришёл на церемонию вручения дипломов, одевшись в мешки для мусора

Перед Уиллом Рэдфордом, выпускником Университета Глостершира (Англия), встала проблема.

Молодой человек, который должен был явиться на торжественную церемонию и получить диплом по фотографии, не нашёл лишние 246 фунтов, чтобы взять напрокат традиционную мантию.

Пришлось Уиллу эпатировать преподавателей и других выпускников, явившись на мероприятие в наряде, сделанном из мешков для мусора.

Мужчина выглядел так необычно и эффектно, что некоторые отметили — это куда оригинальнее, чем сама мантия.

Художник Питер Эдвардс, который присутствовал на церемонии и помогал вручать дипломы, в своей заключительной речи заявил, что хотел бы похвалить великолепную задумку «парня в мешках».