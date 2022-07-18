Женщина потратилась, чтобы устроить инсценировку свадьбы и заставить бывшего ревновать

Многие люди, пережив разрыв отношений, решают начать жизнь заново и отметить это, закатив вечеринку попышнее.

Тут можно добиться и ещё одной цели — бывший или бывшая, посмотрев на фотографии с весёлого праздника, вполне могут начать ревновать.

Вот и правильно, пусть знают, что и без них жизнь прекрасна.

Именно так рассуждала пользовательница Instagram, поделившаяся своей историей в соцсетях.

Она пошла ещё дальше, не просто организовав праздник, но инсценировав целую свадьбу.

Фальшивая невеста не забыла ни о платье, ни о причёске, ни о макияже, ни о цветах. Кроме того, были наняты профессиональный фотограф и привлекательный незнакомец, который сыграл жениха (ведь без него всё было бы не настолько интригующе).

В итоге наша героиня, сильно потратившаяся на странный праздник, так ничего и не добилась. Она точно знает, что бывший возлюбленный видел фото, но никакой реакции от него не последовало.

Впрочем, пользователи интернета уверены, что так и должно было быть — какой смысл писать и звонить женщине, вступившей в брак?

Женщине надо было инсценировать помолвку, и тогда шанс на продолжение общения с бывшим имелся.