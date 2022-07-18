Татьяна Навка прокомментировала слухи о разводе с мужем

Не всегда знаменитости могут адекватно реагировать на нападки аудитории о своей личной жизни. Вот и Татьяна Навка решила не молчать, а прокомментировать служи о своем разводе с Дмитрием Песковым.

Личная жизнь Татьяны Навки находится под строгим секретом. Но несмотря на это фигуристка ежедневно сталкивается с волной хейта, на который иногда сложно промолчать. Так получилось и в этот раз.

Всем известно, что Татьяна находится в браке с пресс-секретарем РФ Дмитрием Песковым. Также у семьи растет прекрасная дось Надежда. И вот шум начался с того, что фигуристка выложила в социальные сети фотографию со своей дочерью. Пользователи начали высказывать свое возмущение по поводу того, что Татьяна довольно редко выкладывает фото со своим мужем. Но комментарий одной пользовательницы так возмутил, что знаменитость никак не смогла смолчать.

Девушка предположила, что в связи с большим политическим давлением пара собирается разводиться, потому что в соцальных сетях фотографий Навки с мужем стало намного меньше. В комментарии было язвительно указано, что брак фигуристки трещит по швам, на что последовал ответ:

«Главное, чтобы каждый был уверен в своей жизни», — написала спортсменка.

Напомним, Татьяна и Дмитрий поженились в 2015 году. А годом ранее они стали родителями дочери Надежды, а о разрыве отношений и вовсе не может идти и речи.