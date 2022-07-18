Рыбный дождь в Индии: как объяснить это явление

В Мумбаи, как и каждый год, в этот муссон также прошли проливные дожди. Наряду с затопленными улицами и выбоинами город также был потрясен довольно необычной новостью: в Мумбаи шел рыбный дождь.

В октябре 2016 года TOI сообщила об аналогичном инциденте, когда жители деревни Хансураджпур в Джайпуре проснулись и обнаружили, что с неба вместе с проливным дождем падает рыба.

До этого, в июне 2015 года, The Telegraph сообщила, что жители деревень Голламуди и Паллагири в штате Андхра-Прадеш стали свидетелями "рыбного дождя".

"Я подумал, что это шутка, но когда я вышел, я тоже нашел рыбу на своем заднем дворе, а также на дороге", - прокомментировал местный житель.

Это еще не все. В июле 2010 года TOI сообщила, что местные жители в Сарнатхе в Варанаси видели "живую рыбу посреди дороги после сильного муссонного ливня".

Действительно ли существует такое явление

Однозначно нельзя ответить. Рыбы точно не выпадают из облаков. Вместо этого существа в основном выбрасываются на сушу из близлежащих водоемов сильными ветрами.

Ученые считают, что это редкое явление возникает из-за вихрей и торнадо. Когда вихрь или торнадо образуют водяной смерч (вращающийся столб воды и брызг) над водоемом, он часто засасывает рыбу и других существ в водоворот.

Когда эти движущиеся ветры теряют свою скорость, они начинают сбрасывать существ, иногда на сушу, создавая видимость рыбы (или лягушки), падающей с неба.

Вот уже более 100 лет в центральноамериканской стране Гондурас идет "рыбный дождь". Настолько, что у этого события здесь есть собственное название: Lluvia de Peces, что означает "Рыбный дождь".

Легенда гласит, что это "чудо" произошло благодаря молитвам священника по имени Хосе Субирана в конце 1800-х годов. Когда страна страдала от крайней нищеты, отец Субирана молился о прекращении продолжительного голода, и Бог ответил на его молитвы, послав рыбный дождь в департамент Йоро.

С тех пор это стало ежегодным событием.