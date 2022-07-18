Н&M объявил об окончательном уходе из России

Шведская компания Н&M анонсировала распродажу остатков коллекций в связи с началом процесса сворачивания бизнеса на российском рынке.

В понедельник, 18 июля 2022 года, пресс-служба крупнейшей европейской розничной сети по торговле одежой заявила о решении компании окончательно покинуть рынок Российской Федерации.

Пресс-служба отмечает, что генеральный директор Hennes & Mauritz Хелена Хельмерссон оценила потери, которые понесёт шведская компания, в сто девяносто миллионов долларов. Чтобы немного снизить затраты на уход с рынка РФ, H&M устроят в российских магазинах финальную распродажу непроданных коллекций.