Н&M объявил об окончательном уходе из России
Шведская компания Н&M анонсировала распродажу остатков коллекций в связи с началом процесса сворачивания бизнеса на российском рынке.
В понедельник, 18 июля 2022 года, пресс-служба крупнейшей европейской розничной сети по торговле одежой заявила о решении компании окончательно покинуть рынок Российской Федерации.
Пресс-служба отмечает, что генеральный директор Hennes & Mauritz Хелена Хельмерссон оценила потери, которые понесёт шведская компания, в сто девяносто миллионов долларов. Чтобы немного снизить затраты на уход с рынка РФ, H&M устроят в российских магазинах финальную распродажу непроданных коллекций.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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