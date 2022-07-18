Дороги на острове Кристмас в Австралии периодически перекрывают из-за мигрирующих крабов

Жители острова Кристмас (Австралия) имеют возможность полюбоваться ежегодным зрелищем, которое удивительно и даже красиво, но также создаёт определённые неудобства.

Каждый год в этот период миллионы красных крабов покидают свои жилища на суше и мигрируют в океан.

При этом создания не особенно задумываются о правилах дорожного движения, а потому перед властями каждый раз встаёт задача обеспечить крабам безопасность.

Многие дороги перекрываются, на других устанавливаются специальные мостики для необычных пешеходов.

Конечно, у жителей в связи с этим возникают кое-какие трудности, но люди не раздражаются, понимая, что нужно научиться жить бок о бок с природой.