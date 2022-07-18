Долина призналась, что секрет её молодости в том, что она влюблена

Российская исполнительница Лариса Долина утверждает, что для того чтобы выглядеть моложе и привлекательней, женщине необходимо любить и быть любимой.

Джазовая певица Лариса Долина считает, что для женщины жизненно важно пребывать в состоянии влюблённости и, конечно, быть любимой.

Исполнительница всегда отлично выглядит. Она тщательным образом следит за питанием, придерживаясь системы интервального голодания, ведёт активный образ жизни и не забывает о жизни в свое удовольствие.

Артистка говорит о том, что ей необходимы полноценный сон, шопинг и ощущение влюбленности.

Долина жалуется, что иногда для хорошего сна у нее не хватает времени. Певица утверждает, что восстанавливаться ей помогает любовь к жизни, гармония с собой.

Честно говоря, сама удивляюсь, откуда у меня берутся силы.

Звезда сцены призналась, что обожает шопинг. Она вспоминает, что в первый же день в столице "Славянского базара", Витебске она помчалась в бутик. Знаменитость уверена, что женщина украшая себя, поднимает настроение себе и окружающим.

Но главное, что помогает исполнительнице держать себя в форме, влюбленность.

Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии. Это мне дает заряд долголетия, творческого и женского.

С Ильей Спицыным, который был третьим супругом Долиной, знаменитость официально рассталась в 2016 году. В настоящее время о личной жизни джазовой певице ничего не известно.