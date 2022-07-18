Чудаки использовали посудомоечную машину для приготовления пищи
Оказывается, посудомоечные машины могут пригодиться не только для того, чтобы эффективно перемыть горы грязной посуды, шеф-повар Мишель Долл никогда не прочь полакомиться стейком из посудомойки.
Как ни странно, но некоторые готовы использовать этот кухонный агрегат для приготовления пищи.
Например, шеф-повар Мишель Долл никогда не прочь полакомиться стейком из посудомойки.
Правда, помимо самой машины следует запастись ещё и вакуумными пакетами.
Некоторые циклы посудомоечных машин длятся полтора-два часа, и длительное пребывание в горячей среде оказывается вполне достаточным, чтобы мясо приготовилось.
Учитывая факт герметичности, можно быть уверенными, что кусок в пакете будет готовиться в собственном соку, что обеспечит не только прекрасный вкус, но и потрясающие ароматы.
Опубликовано: Игнат Ветров
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