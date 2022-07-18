Войдя в этот необычный туалет, посетитель вполне рискует забыть, зачем он вообще туда пришёл
Пол в туалете магазина игрушек покрыт карточками с покемонами. Всё дело в необычном дизайне, который придумали и воплотили в жизнь Кит и Мелани Либра из Вестленда (Мичиган, США).
Супруги владеют магазинчиком ретро-игрушек, и они решили, что даже туалет в торговой точке должен быть выдержан в общем «игрушечном» стиле.
Именно поэтому пол устилают сотни коллекционных карточек с покемонами, которые сверху покрыты прозрачным эпоксидным слоем.
После такого и впрямь можно задуматься — то ли воспользоваться туалетом, то ли ползать по полу, разглядывая всё это великолепие.
Опубликовано: Антон Райт
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