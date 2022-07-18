Мотохиро Хисано из Японии основал свою странную религию в 2018 году, и она становится вирусно популярной

Религиозный лидер учит последователей отказываться от того, что они не хотят делать.

Пародийное религиозное течение, названное MtoP, не призывает верующих поклоняться лидеру, устраивать какие-либо обряды, делать денежные пожертвования или соблюдать строгие заповеди.

Всё, что нужно — это следить за официальными страницами религии в соцсетях. Взамен MtoP предлагает своим верующим возможность в любой момент отказаться от любого дела, которое они не хотят делать, сославшись на религиозные убеждения.

Японское законодательство запрещает дискриминацию по признаку идеологии и вероисповедания, так что если босс пытается заставить подчинённого работать сверхурочно, тот может просто заявить, что не хочет, так как является последователем MtoP, и ему запрещено трудиться в неположенное время.

Впрочем, шутливая религия используется не только для отказа от работы, которую вы не обязаны делать.

Если вас пригласили на скучную вечеринку, вы также можете спокойно сказать волшебное слово «нет» и сослаться на свои религиозные убеждения.

За последнее время количество последователей MtoP выросло с 700 до 11000 человек. Можно по-разному относиться к идее, которую придумал Мотохиро, но необычный религиозный лидер уж точно сумел привлечь к себе внимание.