Люди, работающие в Национальном парке «Карлсбадские пещеры» (Нью-Мексико, США), объявили войну раскрашенным камням
Рейнджеры из природного парка борются с раскрашенными камнями. Всё чаще рейнджеры находят на туристических тропах камушки, на которых изображены небольшие рисунки или нанесены вдохновляющие надписи.
Однако, всё это вовсе не так мило и забавно, как кажется. Если в качестве «холста» для рисования использовались камни из парка, то это вандализм.
Если же раскрашенные камушки туристы приносят с собой, то технически это засорение природной территории.
И то, и другое является нарушением правил, а потому рейнджеры призывают общественность отказаться от подобной традиции.
Их обращение вызвало целую дискуссию в соцсетях, и люди теперь спорят, как относиться к камням.
Если одни согласны с сотрудниками парка, то другие уверены, что очень приятно, гуляя на природе, наткнуться на симпатичный сувенир, оставленный креативными незнакомцами.
Опубликовано: Игнат Ветров
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