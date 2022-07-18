Бык, сбежавший со скотобойни в Бразилии, оказался на горке в аквапарке

Животное сбежало из мрачного плена и, как ни странно, было обнаружено в аквапарке «Indaia Club de Campo» (Нова Гранада, Бразилия), причём на водной горке.

У животного не получилось эффектно соскользнуть вниз, ведь работники парка, заметившие странное вторжение, отключили подачу воды, чтобы их визитёр не получил травмы.

И если прокатиться с ветерком у быка не получилось, то жизнь свою он всё-таки спас. После своего визита в аквапарк животное стало интернет-знаменитостью, так что хозяин беглеца принял решение не убивать его.

Правда, вряд ли он позволит быку и впредь посещать парки с интересными водными горками. Скорей всего, главного героя этой истории ждёт самая обычная коровья жизнь, без человеческих развлечений.

Но многие всеже думают что это фейк.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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