Песков обвинил кандидатов в премьеры Британии в несдержанности

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что кандидаты на пост премьер-министра Великобритании не могут похвастаться сдержанностью.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 18 июля заявил, что все претенденты на пост главы правительства Великобритании они не могут похвастаться дипломатической сдержанностью.

Песков добавил, что в российском руководстве все заявления тщательно фиксируются.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, претендующая на должность премьера, заявила, что готова «осадить» главу МИД РФ Сергея Лаврова и вызвать Путина на разговор на саммите G20.